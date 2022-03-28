2022/03/28 | 08:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد أوجينيو داكريما، خبير برنامج الغذاء العالمي، أن تداعيات الأزمة الأوكرانية قد تحدث “كارثة غذائية” لعدد من البلدان في شمال إفريقيا، فضلا عن العراق والسودان واليمن.وقال داكريما: “ما يحدث يمكن أن يسمى “كارثة غذائية”، دول مثل مصر وتونس وليبيا والمغرب والعراق ولبنان والسودان واليمن، ودول إفريقية ودول آسيا، ستدفع عواقبها”.وأشار إلى […]

ظهرت المقالة بينها العراق..



دول قد تشهد “كارثة غذائية” بسبب الأزمة الأوكرانية أولاً على ايرث نيوز.

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