القبض على خمسة متهمين بتجارة المخدرات في الديوانية

2022/03/28 | 08:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على خمسة متهمين بتجارة المخدرات في مناطق متفرقة من المحافظة.وذكرت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “قوة من قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية تمكنت من القاء القبض على خمسة مطلوبين بتجارة المواد المخدرة حسب مذكرات أوامر القاء القبض الصادرة من القضاء […]

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