مختصّون: الاستيقاظ المتكرر ليلاً أحد أعراض أمراض الكلى

2022/03/28 | 08:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعقال أوليغ كوتينكو المختص بأمراض الكلى بمديرية الصحة في مدينة موسكو، إن الاستيقاظ المتكرر ليلا قد يكون أحد أعراض ضعف وظائف الكلى.وأضاف الخبير: "لا توجد معايير محددة لعدد الزيارات إلى المرحاض.ولكن أحد مؤشرات خلل وظائف الكلى هو الاستيقاظ ليلا، وهي إشارة يجب أن تدفع المرء إلى الانتباه لعمل الكليتين". وتابع الطبيب القول: "إذا تمت ملاحظة وجود ألم عند التبول بشكل متكرر، فيجب التحقق من وجود عدوى في المسالك البولية".وشدد الطبيب على عدم جواز الصبر والتحمل عند ظهور حاجة في الذهاب إلى المرحاض، وذلك بالنسبة للرجال والنساء على السواء.وقال: "لأن أي ركود في البول يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة، أي أن العدوى من البول يمكن أن تنتقل إلى أبعد من ذلك، إلى نسيج الكلى ويتطور التهاب الحويضة والكلية".المصدر: نوفوستي

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