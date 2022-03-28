القبض على متهم بقتل “شقيقه” في ميسان 

2022/03/28 | 08:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت مديرية شرطة ميسان، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على متهم قتل شقيقه بسبب خلافات عائلية في مدينة العمارة.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “قوةً من قسم شرطة البلدة القت القبض على متهم أقدم على قتل شقيقه بواسطة بندقية صيد (كسرية) وذلك إثر مشاجرة بسبب خلافات عائلية وقعت ضمن […]

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