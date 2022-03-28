في جناح بولندا بإكسبو 2020 دبي.. مائدة طعام تحول الصوت إلى ضوء

2022/03/28 | 08:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيُرحّب بك رمز للضيافة البولندية عند الدخول لجناح بولندا الخشبي في إكسبو 2020 دبي، وهو عبارة عن منحوتة تُدعى "المائدة البولندية".وتتكوّن هذه الطاولة، التي تدعوك لتكون جزءاً من لقاء متعدد الثقافات، من 120 وِحدة تعكس طبيعة البلاد، ومواردها، مثل الزجاج، والألومنيوم.ويمكن لهذه المائدة القيام بأمر مشوّق، أي تحويل صوتك إلى ضوء.

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