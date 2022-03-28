لأنك الاضعف ، فقتلك واجب مقدس ! - ايناس الربيعي

2022/03/28 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ايناس_الربيعي في العام 1487 قام القس الالماني هينرتش كريمر بمساعدة القس الالماني الاخر جاكوب سبرنجر بتأليف كتاب الشر المطلق „Malleus Maleficarum“ او المعروف عربيا باسم مطرقة الساحرات .من المستحيل التصديق عند قراءة هذا الكتاب انه كتاب حقيقي وليس مجرد رواية مملة سيئة الصياغة ، لقد عاش هذا الكتاب ما يقارب ال300 سنة قُتلت بسببه 40 الف الى 60 الف امرأة !كان هنرتش كريمر شخصية ضعيفة تعاني من عقدة المرأ ......





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