2022/03/28 | 08:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالبت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشتشوك، مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات فورية لجعل المنطقة المحظورة حول محطة تشرنوبيل النووية خالية من الأسلحة وكذلك إرسال بعثة خاصة للحيلولة دون أي تكرار لحادث تشرنوبيل نتيجة تصرفات القوات الروسية.وقالت فيريشتشوك إن القوات الروسية تعمل على “إضفاء طابع عسكري” على المنطقة المحظورة حول المحطة التي […]

ظهرت المقالة لمنع تكرار الكارثة النووية..



أوكرانيا تطالب بنزع السلاح حول محطة تشرنوبيل أولاً على ايرث نيوز.

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