النفط يتراجع اثر تباطؤ الطلب واغلاقات في الصين

2022/03/28 | 08:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _بغداد

تراجعت أسعار النفط العالمية بنحو أربعة دولارات، اليوم الاثنين، مع تنامي المخاوف بشأن تباطؤ الطلب على الوقود في الصين بعد أن قالت السلطات في شنغهاي إنها ستغلق المركز المالي للبلاد لإجراء اختبار COVID-19 على مدار تسعة أيام.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 3.39 دولارات، أو 2.81٪، عند 117.26 دولارًا في الساعة 04:28 بتوقيت غرينتش.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 110.62 دولارات للبرميل، وانخفضت 3.36 دولارات أو 2.95 ٪.

وارتفع كلا العقدين القياسيين 1.4٪ يوم الجمعة، محققين مكاسبهما الأسبوعية الأولى في ثلاثة أسابيع، مع صعود برنت أكثر من 11.5٪ وصعد خام غرب تكساس الوسيط 8.8٪.

وبدأ السوق أسبوعًا آخراً من عدم اليقين، حيث عصفت به الحرب المستمرة بين أوكرانيا وروسيا ، ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، والتوسع في عمليات الإغلاق المرتبطة بـ COVID في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.

وقالت حكومة مدينة شنغهاي الصينية يوم أمس الأحد، إن جميع الشركات والمصانع ستعلق التصنيع أو تجعل الناس يعملون عن بعد في إغلاق من مرحلتين على مدار تسعة أيام، بعد أن أبلغت المدينة عن رقم قياسي يومي جديد لإصابات COVID-19 غير المصحوبة بأعراض.

وسيتم أيضًا تعليق وسائل النقل العام، بما في ذلك خدمات النقل أثناء الإغلاق.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها المعروفين باسم أوبك+، يوم الخميس.

وقاومت أوبك+ حتى الآن دعوات من الدول المستهلكة الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة، لزيادة الإنتاج.



وكانت المجموعة رفعت الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميًا كل شهر منذ أغسطس/ اب للتخفيف من التخفيضات التي تم إجراؤها عندما أضرت جائحة كوفيد -19 بالطلب.

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