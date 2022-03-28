كندا تحسم بطاقة التأهل لمونديال قطر

2022/03/28 | 08:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حسمت كندا بطاقة تأهلها إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة منذ 1986، وذلك بفوزها على ضيفتها جامايكا برباعية نظيفة في تورونتو ضمن الجولة الثالثة عشرة قبل الأخيرة من الدور الثالث الحاسم لتصفيات الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي).وبفوزها الثامن، مقابل 4 تعادلات وهزيمة واحدة فقط، رفعت كندا رصيدها إلى 28 نقطة في الصدارة […]

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