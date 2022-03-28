لأول مرة.. العراق يترأس اجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي

2022/03/28 | 08:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعيترأس العراق الأربعاء المقبل ولأول مرة اجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي المقرر انعقادها في العاصمة بغداد.ويصل، اليوم الاثنين، إلى العاصمة بغداد الأمين العام المساعد لشؤون الإعلام والاتصالات في الجامعة العربية أحمد الخطاوي.وسيعقد رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي رئيس شبكة الإعلام العراقي الدكتور نبيل جاسم لقاء ثنائياً مع الأمين العام المساعد، فور وصوله إلى بغداد ، كما ستعقد لجنة فرعية تابعة للجامعة العربية يوم غد الثلاثاء اجتماعاً في بغداد أيضاً".ومن المقرر أن تبدا اجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي الأربعاء المقبل ، بينما يشهد يوم الخميس اجتماعاً للمكتب التنفيذي للجامعة العربية بحضور عدد من الوزراء العرب في العاصمة بغداد.وكان مجلس الجامعة العربية، قد صادق على اختيار الدكتور نبيل جاسم لرئاسة اللجنة الدائمة للإعلام العربي ليكون أول عراقي يترأس هذه اللجنة منذ تأسيس الجامعة العربية في العام 1945.

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