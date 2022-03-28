تداول فيديو لعناق وزيري خارجية الإمارات وإسرائيل في قمة النقب.. وتعليقان من عبدالله بن زايد ولابيد حول اللقاء

2022/03/28 | 08:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مغردون مقطع فيديو أظهر العناق بين وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ونظيره الإسرائيلي، يائير لابيد، الأحد، بعد وصول الأول إلى إسرائيل للمشاركة في "قمة النقب"

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