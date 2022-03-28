2022/03/28 | 08:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده (انزعاج دولة رئيس الوزراء خلال اجتماعه الأخير في بغداد بحكومة نينوى المحلية لعدم وجود رؤية واضحة لإعمار مطار الموصل).وهنا نود ان نبين ان الاجتماع كان فني بحت وبحضور السيد محافظ نينوى والسيد مدير المكتب التنفيذي للجنة اعمار الموصل وممثلين عن سلطة الطيران المدني ووكيل وزارة التخطيط وممثل […]

ظهرت المقالة توضيح من حكومة نينوى حول موقف الكاظمي من أداء عملها أولاً على ايرث نيوز.

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