2022/03/28 | 09:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفت حكومة نينوى المحلية اليوم الاثنين، الانباء التي تحدثت عن انزعاج رئيس الوزراء من عدم وجود رؤية واضحة لإعمار مطار الموصل، خلال اجتماعه الأخير في بغداد معها.وقالت المحافظة عبر بيان تلقته ايرث نيوز، ان “الاجتماع كان فني بحت وبحضور السيد محافظ نينوى والسيد مدير المكتب التنفيذي للجنة اعمار الموصل وممثلين عن سلطة الطيران […]

ظهرت المقالة توضيح من حكومة نينوى حول أنباء انزعاج الكاظمي من أداء عملها أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح من حكومة نينوى حول أنباء انزعاج الكاظمي من أداء عملها) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح من حكومة نينوى حول أنباء انزعاج الكاظمي من أداء عملها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).