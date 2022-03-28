بيان من الرافدين حول قروض الـ 150 مليون دينار

2022/03/28 | 09:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرافدين: فائدة قرض ١٥٠ مليون لذوي المهن الصحية ٥ بالمئة اعلن مصرف الرافدين ان فائدة قروض ١٥٠ مليون لذوي المهن الصحية تصل الى ٥ بالمئة واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان قروض 150 مليون لذوي المهن الصحية تشمل ( الاطباء – اطباء الاسنان – الاطباء البيطريين – الصيادلة – اصحاب المختبرات – اصحاب المذاخر […]

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