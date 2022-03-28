2022/03/28 | 09:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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خام برنت يتراجع الى 116.18 دولاراً للبرميل » وكالة الأنباء العراقية

اقتصاد

اليوم, 09:13

واع/

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