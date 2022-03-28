إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بفيروس كورونا

2022/03/28 | 09:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، عن إصابة رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، بفيروس كورونا.وذكر حساب رئيس الوزراء الإسرائيلي في “فيسبوك” أنه “أصيب رئيس الوزراء نفتالي بينيت بفيروس كورونا..إنه يشعر بخير وسيواصل عمله كالمعتاد من مقر إقامته”.وأضاف أنه “سيعقد رئيس الوزراء هذا الصباح جلسة لتقييم الأوضاع في أعقاب العملية الإرهابية التي ارتكبت […]

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