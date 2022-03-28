إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بكورونا

2022/03/28 | 09:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر فحص إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، بكوفيد-19، وفق ما أعلن مكتبه الاثنين غداة لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في القدس.

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