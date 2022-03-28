هل تسحب قطر استثماراتها من روسيا؟ وزير خارجية قطر يوضح لـCNN

2022/03/28 | 09:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في جزء من مقابلة مع شبكة CNN صرح الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، لبيكي أندرسون أن الاستثمار في روسيا "يخضع حاليًا للكثير من المراجعة".

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