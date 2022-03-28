الديمقراطي الكردستاني بصدد زيارة النجف وتقديم الاعتذار للمرجعية

2022/03/28 | 09:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يعتزم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان اليوم الاثنين، الذهاب إلى النجف على رأس وفد من مواطني إقليم كردستان لتقديم الاعتذار للمرجعية الدينية العليا.وقال باجلان في تغريدة على تويتر اطلعت عليها ايرث نيوز، “ساقوم بحملة شعبية لتنظيم وفد من شعب كردستان لزيارة النجف لتقديم الاعتذار لسماحة اية الله العظمى السيد علي السيستاني […]

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