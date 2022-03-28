الرافدين يحدد فائدة قرض 150 مليون لذوي المهن الصحية

2022/03/28 | 09:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع حدد مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، فائدة قروض 150 مليون لذوي المهن الصحية.وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "فائدة قروض ١٥٠ مليون لذوي المهن الصحية تصل الى ٥ بالمئة".واوضح، ان "القروض تشمل (الاطباء – اطباء الاسنان – الاطباء البيطريين – الصيادلة – اصحاب المختبرات – اصحاب المذاخر الطبية – الكيميائيين – والتقنيات الطبية – المتقاعدين من اصحاب المهن المذكورة)، مشيرا الى ان "التقديم على القرض عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".

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