ذاكرات الوجد - فاطمة الفلاحي

2022/03/28 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_الفلاحي 201هل تاهت حقائقنا فشقينا ..



؟!!202.تتناسل تلاوين قوس قزح في كفك،قصيدة تترصد حكاية عشق ووله.203.لازالت أعقد بجذعك أنفاسي،وأعلق على نياطك أحلامي وحرقة شوقي ..204.ذات خيالبحثت في ذاكرات الوجد فلم أجدني .205.يورق دبيب قلبه لهفة،شرسة اللظى،وهذيانات عشق،هاربة من بين أفانين الضلوع .206.ينسل مني ظلي ويشرد مخافة أن أدهسه.< ......





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