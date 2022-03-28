أوامر قبض واستقدام بحق مسؤولين في 3 محافظات

2022/03/28 | 09:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهـة تكشـف عن صـدور أوامـر قبض واستقــدام لمسـؤولين في بابل والديوانية وميسان ➢ النزاهـة: الأوامـر شملت محـافظ بابـل الأسبــق ورئيـس مجلس محافظة الديوانية السابق ➢ صـدور أمـر باستقـدام مديـر عام شـركـة نفـط ميسان لعدم إخباره عن اختلاس مليار و300 مليون دينار كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أوامر قبضٍ واستقدامٍ بحق عددٍ من المسؤولين في […]

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