القبض على متهم قتل شقيقه بواسطة 'كسرية' في ميسان

2022/03/28 | 09:33 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية شرطة ميسان ، اليوم الأثنين ، إلقاء القبض على متهم قتل شقيقه بعد مرور 10 ساعات على ارتكاب الجريمة ضمن آحد أحياء مدينة العمارة.

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوةً من قسم شرطة البلدة وبالاشتراك مع مفارز ودوريات شرطة النجدة وبإشراف مدير القسم العميد محمد راضي لفته ، أعتقلت متهم أقدم على قتل شقيقه بواسطة بندقية صيد (كسرية) وذلك إثر مشاجرة بسبب خلافات عائلية وقعت ضمن آحد أحياء مركز مدينة العمارة".

وأشارت المديرية إلى "أستمرار التحقيق مع المتهم في شعبة مكافحة إجرام البلدة لمعرفة تفاصيل أكثر عن الجريمة بعد أن تمت إحالته إليهم".

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