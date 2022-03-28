الرافدين يحدد فائدة قروض ذوي المهن الصحية

2022/03/28 | 09:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن مصرف الرافدين ان فائدة قروض ١٥٠ مليون لذوي المهن الصحية تصل الى ٥ بالمئة.

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان "قروض 150 مليون لذوي المهن الصحية تشمل ( الاطباء – اطباء الاسنان – الاطباء البيطريين – الصيادلة – اصحاب المختبرات – اصحاب المذاخر الطبية – الكيميائيين – والتقنيات الطبية – المتقاعدين من اصحاب المهن المذكورة ) ".

واضاف، ان "التقديم على القرض عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".

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