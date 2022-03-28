2022/03/28 | 09:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

يشهد الاتحاد العراقي لكرة القدم استقالات بالجملة، بسبب ماتم وصفه بتدخلات وغياب المهنية.

وقال عضو لجنة المسابقات في اتحاد الكرة نجم الاوس إن رئيس واعضاء لجنة المسابقات قدموا استقالات جماعية من العمل في الاتحاد بسبب التدخلات وغياب المهنية في عمل اللجنة.

وعن الاسباب الاخرى التي دعتهم الى الاستقالة، أشار الاوسي إلى التأجيلات غير المبررة لدوري الثمانية من بطولة الكأس.

وأوضح الاوسي ايضاً، أن هناك مشاكل لم يكن لها مبرر لمباراة الناصرية وكربلاء التي اوجدتها تدخلات المكتب التنفيذي في عمل اللجان، والتي كان بالامكان حلها بتطبيق اللوائح، إضافة الى امور وتراكمات اخرى لايمكن السكوت عليها الى ما لا نهاية.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استقالات داخل اتحاد الكرة العراقي: تدخلات وغياب المهنية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استقالات داخل اتحاد الكرة العراقي: تدخلات وغياب المهنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).