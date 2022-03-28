2022/03/28 | 09:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت صحيفة “إندبندنت” بأن المزيد من البريطانيين من الطبقة الوسطى يقعون “في حالة يأس” ويضطرون إلى اللجوء إلى بنوك الطعام مع تفاقم أزمة تكلفة المعيشة.ونقلت الصحيفة عن المسؤولين التنفيذيين في المؤسسات الخيرية أنهم يشهدون زيادة “مذهلة” في عدد الأشخاص العاملين الذين لا يستطيعون دفع فواتير الطاقة وثمن البقالة.وقال مؤسس منظمة “Dad’s […]

ظهرت المقالة “إنه كابوس”..



بنوك الطعام في بريطانيا قلقة من تفاقم الأزمة المعيشية أولاً على ايرث نيوز.

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