بعد الإساءة للمرجعية الرشيدة .. أمن الإقليم يعلن اعتقال

2022/03/28 | 09:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة داخلية اقليم كردستان،

اليوم الاثنين، عن القاء القبض على

"نايف الكردستاني" بعد نشره تدوينة على

مواقع التواصل الاجتماعي تعرض فيها

لموقع المرجعية الدينية الرشيدة.

وقال داخلية كردستان في بيان

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