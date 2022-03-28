حرق مقر حزب البرزاني في بغداد

2022/03/28 | 09:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بتعرض مقر

للحزب الديمقراطي الكردستاني للحرق في

بغداد.





وقال المصدر إنه "تم اقتحام مقر الحزب

الكردستاني في الكرادة من قبل محتجين

وتم السيطرة عليه وحرقه".

وأضاف المصدر أن "

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