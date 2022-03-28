الحرب خرجت عن مسارها.. صور الأقمار الصناعية تكشف تطورت المعارك بأوكرانيا

2022/03/28 | 09:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أكثر من شهر من بداية غزو موسكو لكييف، توقف تقدم القوات الروسية وخرجت العملية العسكرية عن مسارها بسبب المقاومة الأوكرانية العنيدة.وفي الأيام الماضية، صعدت القوات الأوكرانية من مقاومته، وشنت هجمات مضادة على العديد من جبهات الحرب، وكبدت القوات الروسية خسائر فادحة.

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