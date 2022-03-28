2022/03/28 | 09:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شهدت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي بكرة القدم، انقسامات واستقالات قبل يوم واحد من المباراة الحاسمة للمنتخب الوطني أمام سوريا في تصفيات المونديال.وقال مصدر في اتحاد الكرة لـ”ايرث نيوز” إن “لجنة المسابقات في اتحاد الكرة تشهد انقسامات كبيرة واستقال عدد من اعضائها بسبب قرار تأجيل مباريات ربع نهائي كأس العراق إلى اشعار […]

ظهرت المقالة قبل يوم من مباراة العراق وسوريا..



انقسامات واستقالات في اتحاد الكرة أولاً على ايرث نيوز.

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