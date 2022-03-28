مفاجأة كبرى.. كندا لأول مرة في كأس العالم منذ 36 عاما

2022/03/28 | 09:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغت كندا كأس العالم 2022 في قطر لأول مرة منذ 36 عاما، لتحجز أول مقاعد أمريكا الشمالية في واحدة من أكبر مفاجآت التصفيات

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