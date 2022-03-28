"قد تكون مشكلة كبيرة لك".. محلل أمني يوجه تحذيرًا لبوتين ويُذكر بالتاريخ الروسي

2022/03/28 | 09:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعرض المحلل الأمني في CNN، بيتر بيرغن، الآثار المترتبة على غزو الاتحاد السوفيتي لأفغانستان وانسحابه منها، وكيف يمكن أن نقارنه بالحرب الروسية في أوكرانيا اليوم.

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