خبير قانوني يكشف عن كيفية اعلان حالة الطوارئ وفق الدستور

2022/03/28 | 09:55 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادة تعلن الطوارئ لاسباب أمنية أو قلاقل أو مشاكل أمنية في بعض المناطق.

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