فنلندا تعلق حركة قطارات الشحن مع روسيا

2022/03/28 | 10:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أوقفت فنلندا حركة شحن القطارات مع روسيا انطلاقا لكنه سيتم السماح بعودة عربات القطارات الفارغة الروسية من فنلندا.وعلقت شركة تابعة لشركة السكك الحديدية الحكومية في فنلندا VR Transpoint حركة القطارات مع روسيا وعزت ذلك للعقوبات التي تم فرضها على شركة السكك الحديدية الروسية RZD.وفي وقت سابق قال مارتي كوسكينين رئيس شركة […]

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