عالية نصيف تهاجم قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي: لن نسمح بتمريره

2022/03/28 | 10:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت النائبة عالية نصيف السلطة التشريعية بعدم تمرير مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي تمت قراءته قراءة اولى أثناء عدم تواجد أكثر من ثلث أعضاء البرلمان، مبينة أنه من المستحيل أن يتم تمريره بشكله الحالي الذي يشرعن الفساد، مشيرة الى أن هذا القانون يحمل إسماً لاعلاقة له بمضمونه، لأنه لاينقذ الفقير بل يزيده […]

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