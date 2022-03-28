2022/03/28 | 10:10 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -Wt9KvV102M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انطلاق فعاليات المتلقى السياحي العراقي الخامس في بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انطلاق فعاليات المتلقى السياحي العراقي الخامس في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).