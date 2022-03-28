2022/03/28 | 10:12 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ساعة الارض هي حدث عالمي سنوي يقوم بتنظيمه والاشراف على تنفيذه الصندوق العالمي للطبيعة” بدأت ساعة الارض في مدينة سيدني الاسترالية في عام 2007 قبل عشر سنين … حيث بدأت الفكرة يشكل متواضع من خلال قيام المطاعم والمنازل وبعض المباني باستخدام الشموع للاضاءة . وبعد نجاح العملية وهذه الحملة المتواضعة في مدينة سيدني انضمت 400 […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ساعة الارض-د. رياض حامد الدباغ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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