ساعة الارض-د. رياض حامد الدباغ

2022/03/28 | 10:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ساعة‭ ‬الارض‭ ‬هي‭ ‬حدث‭ ‬عالمي‭ ‬سنوي‭ ‬يقوم‭ ‬بتنظيمه‭ ‬والاشراف‭ ‬على‭ ‬تنفيذه‭ ‬الصندوق‭ ‬العالمي‭ ‬للطبيعة” بدأت‭ ‬ساعة‭ ‬الارض‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سيدني‭ ‬الاسترالية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2007‭ ‬قبل‭ ‬عشر‭ ‬سنين‭ … ‬حيث‭ ‬بدأت‭ ‬الفكرة‭ ‬يشكل‭ ‬متواضع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قيام‭ ‬المطاعم‭ ‬والمنازل‭ ‬وبعض‭ ‬المباني‭ ‬باستخدام‭ ‬الشموع‭ ‬للاضاءة‭ .‬ وبعد‭ ‬نجاح‭ ‬العملية‭ ‬وهذه‭ ‬الحملة‭ ‬المتواضعة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سيدني‭ ‬انضمت‭ ‬400‭ […]

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