سفينة روسية تطلق نداء استغاثة في البحر الأسود

2022/03/28 | 10:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد المكتب الصحفي للوكالة الفدرالية الروسية للنقل البحري والنهري بإجراء عملية سحب سفينة لحق بها ضرر بصورة ثغرة في هيكلها في البحر الأسود إلى الشاطئ الروسي.وقال المكتب إن طاقم السفينة المنكوبة يتكون من 12 شخصا يقومون بضخ المياه بالتعاون مع رجال الإنقاذ.وأضاف المصدر أن سفينة النقل المنكوبة كانت في طريقها من […]

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