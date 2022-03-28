كندا تتأهل الى كأس العالم لأول مرة منذ 1986

2022/03/28 | 10:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفل المنتخب الكندي بوصوله الى ​كاس

العالم لأول مرة منذ 1986 حيث فاز على

المنتخب الجامايكي بنتيجة 4-0 في ملعب بي

إم أو فيلد ضمن منافسات تصفيات قارة

أميركا الشمالية والبحر الكاريبي

المؤهلة لكأس العالم

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