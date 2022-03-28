خشان: الانتخابات المبكرة في كل دول العالم أسهل من “شكة الإبرة” الا في العراق مثل “ولادة متعسرة “

2022/03/28 | 10:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف النائب المستقل، باسم خشان، اليوم

الاثنين، الانتخابات المبكرة في كل دول

العالم على انها أسهل من “شكة ابرة”

فيما قارن الوضع في العراق ووصفها

بـ”الولادة المتعسرة”.

وقال خشان في بيان، صحفي إنه “وفقا

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