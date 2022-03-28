النزاهة تصدر أوامر قبض واستقدام بحق مسؤولين في 3 محافظات

2022/03/28 | 10:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم

الاثنين، عن صدور أوامر قبضٍ واستقدامٍ

بحق عددٍ من المسؤولين في مُحافظات بابل

والديوانيَّة وميسان؛ على خلفيَّة

حالات مُخالفاتٍ واختلاسٍ،

والإضرارالعمدي بمصالح الجهات

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