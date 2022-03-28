الإمارات.. اختلاسات وخسائر بمئات الملايين في شركة عقارات كبرى

2022/03/28 | 10:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة تطوير عقاري في دبي، الاثنين، إنها تشتبه في أن مسؤولين سابقين بالشركة "اختلسوا" 42 مليون دولار، بينما قالت إنها بالغت في تقدير ممتلكاتها بشكل كبير، معلنة خسائر متراكمة بنحو 800 مليون دولار في السنوات الأخيرة.

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