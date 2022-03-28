لماذا تجعلك أمازون تنقر على مربع لاسترداد القسائم؟ وكيف يؤثر ذلك على قرارات الشراء لديك؟

2022/03/28 | 10:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد يتطلب عادة توفير المال بعض الجهد الإضافي: قص القسائم، البحث عن رمز ترويجي والاشتراك في قائمة بريد إلكتروني..لكن أمازون تجعلنا أحيانًا ننقر على مربع لتوفير المال؟ فما قصة هذه "القسيمة" البرتقالية أسفل السعر

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