عضو بالإطار التنسيقي: عدد المقاطعين لجلسة الأربعاء سيزداد

2022/03/28 | 10:26 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع أن يصل عدد المقاطعين إلى أكثر من 137 نائباً.

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