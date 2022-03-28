هل توسط شمخاني لتسوية أزمة انتخاب الرئيس العراقي؟ - عاجل

2022/03/28 | 10:36 - المصدر: بغداد اليوم

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نفى مصدر مطلع توجه امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني الى بغداد للحوار مع المكونات العراقية من اجل تسوية ازمة انتخاب الرئيس العراقي.

وكانت بعض وسائل الاعلام السعودية نشرت خبرا مفبركا زعمت فيه ان الادميرال علي شمخاني امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني من المقرر ان يزور بغداد لإجراء محادثات مع المكونات العراقية بشأن تسوية ازمة انتخاب الرئيس العراقي.

وقال مصدر مطلع في حديثه لوكالة انباء فارس، إن "هذا الخبر كذب من الاساس، ويتم نشره بغية التأثير على العملية الفاشلة لانتخاب رئيس الجمهورية العراقي من قبل البرلمان، والتي تم إفشالها من خلال معارضة النواب الاعضاء في الإطار التنسيقي".

وقد أعلنت ايران مرار انها لا تتدخل مطلقا في العملية السياسية في العراق، وهي فقط تدعم إرادة الشعب العراقي ومطالبه في تعيين التشكيلات السياسية بهذا البلد.

وتتجاهل وسائل الاعلام السعودية، التدخلات السعودية والاماراتية في العملية السياسية العراقية من قبيل ضخ الاموال والمحاولة للتأثير على نتائج الانتخابات وشراء الذمم وقبلها دعم الارهاب بشتى الاشكال، بينما توجه الاتهامات الواهية ودون وثائق الى الجمهورية الاسلامية الايرانية للتغطية على تدخلاتها التي تفاقم الازمات في العراق.

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