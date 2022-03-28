النفط تعلن توقيع عقد مع شركة اذربيجانية للحفر والخدمات النفطية

2022/03/28 | 10:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة النفط، الاثنين، عن توقيع عقد مع شركة اذربيجانية للحفر والخدمات النفطية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، ان "شركة الحفر العراقية وقعت اليوم عقد مشاركة مع شركة ( SOCAR ) الاذربيجانية للحفر والخدمات النفطية".

وقال مدير عام الشركة باسم عبد الكريم بحسب البيان، ان "العقد يتضمن التعاون في مجال حفر واستصلاح الابار النفطية"، مشيرا الى ان "مدة العقد ثلاث سنوات قابلة للتمديد".

يذكر ان شركة الحفر العراقية وقعت العديد من عقود المشاركة مع كبرى الشركات العالمية مثل (هاليبرتون ، و وذر فورد ، وشلمبرجير) لتوسيع نطاق عملها والاسراع بتنفيذ المشاريع والاستفادة من ادخال الانظمة والتكنولوجيا الحديثة في عملها.

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