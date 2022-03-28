فيديوهات: النيران تشتعل داخل مطار الكويت الدولي الجديد

2022/03/28 | 10:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اندلع حريق في صالة جديدة تحت الإنشاء في مطار الكويت الدولي، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الأشغال العامة الكويتية أحمد سعد الصالح، إن جزءا من مشروع مطار الكويت الدولي الجديد المعروف باسم (تي 2) قد تعرض “لحريق محدود”، صباح الاثنين.اندلاع حريق في مطار #الكويت .pic.twitter.com/VcBkqiqsBx — […]

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