العراق يحصي عدد القطع الاثرية المستردة منذ 2003

2022/03/28 | 10:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..استردت الهيئة العامة للآثار والتراث أكثر من 150 ألف قطعة أثرية مسروقة منذ العام 2003 وحتى الآن، فيما أكدت مراقبتها المزادات العالمية لمتابعة عمليات المتاجرة بالآثار العراقية.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال مدير إعلام الهيئة حاكم الشمري في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الهيئة تمكنت بالتنسيق مع وزارتي […]

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