اندلاع حريق في مطار الكويت الدولي

2022/03/28 | 10:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلع حريق في صالة جديدة تحت الإنشاء في مطار الكويت الدولي، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.

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