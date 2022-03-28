لحظة صفع ويل سميث مقدم حفل الأوسكار بسبب مزحة عن زوجته.. ماذا قال؟

2022/03/28 | 10:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صفع الممثل الأمريكي، ويل سميث، مقدم حفل توزيع جوائز "أوسكار"، الكوميدي كريس روك، الأحد، بعد أن أطلق الأخير دعابة حول زوجة سميث بسبب حلق شعرها.

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